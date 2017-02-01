Askerin organları umut oldu

Kaza, geçen 24 Ocak'ta, Salihli'nin Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan, 'terhis mahiyeti'ndeki izinle memleketine gönderilen jandarma er Emre Gacar yönetimindeki motosiklet, otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Gacar, Salihli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gacar'ın, geçen pazar günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteğiyle organları bağışlanan Gacar'ın korneaları, karaciğer, böbrek ve kalbi alınarak, uygun hastalara nakledilmek üzere çeşitli hastanelere götürüldü.
ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Gacar için bugün memleketi Manisa'nın Sahilli İlçesi'ne bağlı Kemer Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Gacar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba ocağında helallik alındıktan Kemer Camisi'ne getirildi. Gacar, kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Törene; Kaymakam Turgut Çelenkoğlu'nun yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, askeri erkan ve Gacar'ın yakınları ile mahalleli katıldı.