01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Volkan Demirel dönemi kapanıyor

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Volkan Demirel dönemi kapanıyor
Kaptan ile yollarını ayıracağı iddia edilen Fenerbahçe, Başakşehir’in kalecisini gündeme aldı.
Volkan Demirel dönemi kapanıyor Volkan Demirel dönemi kapanıyor Volkan Demirel dönemi kapanıyor

Dört gol yediği Kayserispor karşılaşması sonrası Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel'le yolların ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.

Sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar masaya oturmayan sarı-lacivertli yönetimin, yola daha güven verici bir kaleci ile devam edilmesi kararında olduğu öğrenildi.

15 yıldır Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in yerine düşünülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan olduğu öğrenildi. Arsenal'de Cech'in yedeği olan Ospina da gündemde.

Fotomaç

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