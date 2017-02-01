01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:08Öğle 13:25İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • 0°C Adana
    • -3°C Adıyaman
    • -16°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -11°C Amasya
    • -15°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 86.296 0.07
  • Altın: 146,959 1.21
  • Dolar: 3,7820 -0.13
  • Euro: 4,0821 0.91

İşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisi

»
İşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisi
Kamuoyu araştırmalarını değerlendiren AK Parti, referandumda kararsızlar için harekete geçti.
İşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisi İşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisi İşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisi

Nisan ayında yapılması kesinleşen halk oylaması öncesinde AK Parti, kampanyasını şekillendirmeye başlıyor. Bu kapsamda parti bünyesinde oluşturulan strateji ekibinin mutfak çalışması sürerken, değişik anket şirketlerine yaptırılan kamuoyu araştırmaları analiz ediliyor.

İlk değerlendirmelerde kadınlar, gençler ile Doğu ve Güneydoğu’ya özel kampanya yapılmasının “Evet” oylarına olumlu katkı yapacağı vurgulandı. Kadınlar, gençler ile Doğu’daki seçmenlerin diğer toplum kesimlerine oranla Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili kafasında daha fazla soru işareti bulunduğu ifade edilirken, kamuoyu araştırmalarının da bunu doğruladığı kaydedildi.

ERDOĞAN’IN YURT GEZİLERİ

AK Parti, 7 Haziran’da yapılan seçimlerde yüzde 40 oy almıştı. Bu seçimin ardından hükümet çıkmaması üzerine yaklaşık 5 ay sonra yenilenen seçimde AK Parti’nin oyu yüzde 49’a çıkmıştı. AK Parti’ye 1 Kasım’da geri dönen seçmenin bir kısmının Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin tereddütleri bulunduğu tespiti yapılırken, tabandaki kararsızlara yönelik anket çalışması yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk oylamasına kadar yapacağı yurt gezilerinde kararsız seçmenin “Evet” oyu kullanacak biçimde ikna edileceği düşünülüyor.

YÜZ YÜZE ÇALIŞMA

AK Parti teşkilatlarının tabana hâkim olduğu, yüz yüze çalışmalarla tereddütlerin giderileceği belirtiliyor. Tereddüt yaşayan kararsız seçmenin “Erdoğan’dan sonra gelecek Cumhurbaşkanı’nın mevcut yetkileri nasıl kullanacak?” sorusunu yönelttiği ifade ediliyor.

Habertürk

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!Almanya Başbakanı Merkel, uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin ‘normalleşmesi’ için Ankara’ya günübirlik ziyarette bulunacak.
İşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisiİşte AK Parti’nin kararsızlar için stratejisiKamuoyu araştırmalarını değerlendiren AK Parti, referandumda kararsızlar için harekete geçti.
"Hayırcılar" partiler üstü birleşmek için harekete geçti"Hayırcılar" partiler üstü birleşmek için harekete geçtiMHP'li eski yeni vekiller, Ülkü Ocakları eski başkanları Anayasa değişikliği referandumunda partiler üstü bir 'hayır' kampanyası yürütmek için "Türk Milliyetçileri 'Hayır diyor Organizasyonu Komitesi" kurdu.
Firari HDP Van Milletvekili Tuba Hezer Almanya'da ortaya çıktı!Firari HDP Van Milletvekili Tuba Hezer Almanya'da ortaya çıktı!Canlı bomba taziyelerine giden firari HDP'li vekil, Almanya'da referandumdan 'hayır' çıkması için çalışmalar yürütüyor.
BBP''den 'hayır' sinyaliBBP''den 'hayır' sinyaliBBP Yüksek İsti̇şare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun çoğulcu ve sivil bir siyaset anlayışını savunduğunu belirtti.
MHP'de son sözü Semih Yalçın söyledi!MHP'de son sözü Semih Yalçın söyledi!MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, anayasa paketini değerlendirdi.
  • Karakoçan Belediyesine kayyum atandı31 Ocak 2017 Salı 13:24
  • CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü31 Ocak 2017 Salı 13:24
  • Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldı31 Ocak 2017 Salı 13:23
  • Dışişleri'nden Kanada'daki cami saldırısına kınama31 Ocak 2017 Salı 13:22
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arjantin'de31 Ocak 2017 Salı 13:21
  • Bakan Kılıç 'Karbeyaz' ve çocuklarla buluştu31 Ocak 2017 Salı 13:21
  • MHP'nin kalesi Ankara Gölbaşı teşkilatında 'Hayır' depremi31 Ocak 2017 Salı 13:03
  • Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki31 Ocak 2017 Salı 12:30
  • MHP Mersin il yönetimi görevden alındı31 Ocak 2017 Salı 11:44
  • HDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldı31 Ocak 2017 Salı 09:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri