Akıncı üssünü teröristbaşı yönetmiş

FETÖ ile ilkokul 7. sınıfta tanıştığını belirten Kılıçarslan, İstanbul Kuleli Askeri lisesini kazanmadan önce gittiği evlerde daha önce çıkmış askeri lise sınavı sorularının çözdürüldüğünü söyledi. 15 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında filo komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un toplantı yaptığını anlatan Kılıçarslan, "Bize, çok büyük bir terör operasyonu yapılacağını söyledi. Son bir yılda 500 şehit verildiğini, bunun karşılığında 5 bin teröristin öldürüldüğünü, 10 teröristin bir şehit etmeyeceğini, bu üste HDP'ye bile oy çıktığını, kimseye güvenilemeyeceğini söyledi. Yapılacak harekatta da bize bazı görevlerin verilebileceğini söyleyerek toplantıyı bitirdi" dedi.

Kılıçarslan, ifadesinde, FETÖ ile ilkokul 7. sınıftayken Yozgat'ta gittiği Maltepe dershanesinde tanıştığını anlattı. Kılıçarslan özetle şunları söyledi:

ASKERİ LİSE SORULARINI ÇÖZDÜRDÜLER

Askeri lise sınavından önce gittiğimiz evlerde daha önce çıkmış askeri lise sınavı soruları olduğunu düşündüğüm sorular çözdürülüyordu. Sınavı kazandığım belli olduktan sonra spor ve mülakat testi için İstanbul Kuleli Askeri lisesine gittim. Buraya gitmeden önce Mehmet abi ne tür sorular sorulduğunu ve nasıl cevap vereceğimizi anlattı.

KURSİYER TEĞMENİM

TSK'da İzmir çiğli'de 2016 Mayıs ayına kadar pilot adayı olarak kaldım. Bu süreçte 19 ay ABD'de pilotaj eğitimi aldım. Akıncı üssüne geldiğimde F-16 kursiyer pilotu olarak göreve başladım. 141. filoda kursiyer pilotuyum. Bizden sorumlu yüzbaşı Hüseyin Türk ve yüzbaşı Ahmet Tosun'a, onun üstü filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'tur. Onun da üssü Kurmay Albay Ahmet Özçetin ve Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e karşı sorumluyum. Ben filoda kursiyer teğmenim.

AK PARTİ'YE OY VERMEYİN DEDİLER

2014 Mart seçimlerinde bize AK Parti'ye kesinlikle oy vermememizi, Manisa'da MHP'ye oy vermemizi söylediler. Ben de o seçimde MHP'ye oy verdim.

BU ÜSTE HDP'YE BİLE OY VEREN ÇIKTI

Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nde biz F-16 pilotaj eğitimi almaya başladık. 2013 B devresi olarak biz 28 kişiydik. 15 Temmuz günü sabah 09.30'da sıralarında kurs gördüğümüz filoya geldim. Sabahtan sınav olduk. Öğleden sonra filo yer derslerine girdim. Saat 18.00 sıralarında filo komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un konuşma yapacağı, bir yere ayrılmamazı söylediler. Karakuş bizi brifing salonunda topladı. Cep telefonlarımızı toplayarak Binbaşı Mehmet Çavur'a verdi. Bizimle konuşmaya başlayarak, 'Çok büyük bir terör operasyonu yapılacağını söyledi. Cep telefonlarımızla bu durumu ailelerimize söylersek başkalarının bunu öğrenip terör örgütü PKK'ya bilgi sızdırabileceğini anlattı. Son bir yılda 500 şehit verildiğini, bunun karşılığında 5 bin teröristin öldürüldüğünü, 10 teröristin bir şehit etmeyeceğini, bu üste HDP'ye bile ol çıktığını, kimseye güvenilemeyeceğini söyledi. Yapılacak harekatta da bise bazı görevlerin verilebileceğini söyleyerek toplantıyı bitirdi.

İÇERİ KİMSEYİ ALMAYIN DEDİLER

Yaklaşık 15 dakika sonra Yüzbaşı Hüseyin Türk gelerek bize bazı görevler verdi. Ben ve Teğmen Hakan Doğan filonun giriş kapısına geçtik. Burada bize tanımadığımız kişileri içeri almamazı söyleyerek beklememizi söylediler. Biz de denileni yaparak ve ortalık sakin olması nedeni ile pazartesi yapılacak sınava çalışmaya başladık. Nöbet yerimizi değiştirerek gazino tarafına çay içmek için geçtik. Nakliye uçak pilotlarını gördüm. Bize terör operasyonu var dedikleri için kimseyle konuşmadım.

ELLERİ KELEPÇELİ, GÖZLERİ BAĞLIYDI

Hangar bölgesinde uçaklarda mühimmatların yüklü olduğunu gördük. Saat 02.00 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı yanında 4-5 silahlı komando ile birlikte filoya getirdiklerini gördüm. Filo içinde bir yere gitti ama nereye gittiğini bilmiyorum. Sabah 2012 devresi üst teğmenlerden Uluç Hüseyin Hançer beni çağırarak bir yere uçuş montu götürmemi istedi. Montları ilk defa gördüğüm bir sığınağa götürdük. Bize içeride iki kişi bulunduğu, bu iki kişinin sırtına montları örtmemiz söylendi. Ben montları götürdüğümde bu iki şahsın elleri kelepçeli, gözleri bağlı, her ikisi sivil kıyafetli şahısların yüzlerini tam göremedim ve kim olduklarını da bilmiyorum. Korktuğum için de kimseye bu şahısların kim olduğunu soramadım. Zaten dışarıda sivil kıyafetli silahlı şahıslar ile uzun namlulu silahlı askerler vardı. Orada beklememiz bir şey olduğunda haber vermemiz söylendi. Bize çıkış verildiğinde Mamak'ta bulunan halamın evine gittim.

Milliyet