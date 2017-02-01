01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Milli uçağa süper garanti

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Milli uçağa süper garanti
Milli uçak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems'e devlet güvencesi verildi.
Milli uçağa süper garanti Milli uçağa süper garanti Milli uçağa süper garanti

Türkiye ve İngiltere arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek olan Milli Muharip Uçak Projesi (TFX) için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems'e devlet güvencesi verildi.

İngilizler'le imzalanan anlaşma ile projeye 'devletten devlete süper garanti' sağlandı. Ankara ve Londra, her şartta projenin arkasında durarak TF-X'in 2023'te havada olması için hiçbir aksamaya veya olumsuzluğa izin vermeyecek.

TF-X, hem F-16 uçaklarının yerini alacak hem de F-35'lerin açığını kapatacak. Uçağın yapımında İngilizler Türk mühendislerine teknolojik destek sunacak.

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