01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Reina katliamcısı Masharipov alkolik çıktı!

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Reina teröristi Masharipov’un arkadaşı Kadim B., teröristin 2011 yılında örgüte katıldığını söyledi. Masharipov’un dinle ilgisi olmadığını, içki içtiğini belirtti.
Reina katliamcısı Masharipov alkolik çıktı!
Reina katliamcısı Masharipov alkolik çıktı! Reina katliamcısı Masharipov alkolik çıktı! Reina katliamcısı Masharipov alkolik çıktı!

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekânı Reina'da 39 masum insanı katleden DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov'un Özbekistan'daki yaşamına dair tüm detayları, ilkokuldan 2011 yılına kadar arkadaşı olan Kadim B. anlattı. Yeni Şafak'ın telefonla ulaştığı Kadim B.'nin anlattıkları, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın nasıl militan devşirdiğini de gözler önüne serdi. 'Masharipov'un okul yıllarında dinle alakası yoktu' diyen Kadim B., “O, 2011 yılında bazı örgütlere karışınca, tüm çevresi onunla bağı kesti. Ben de o tarihten sonra hiç görüşmedim. Daha sonra terörizme bulaştığını gördük" şeklinde konuştu.

NAMAZ BİLE KILMAZDI

Yüz yüze en son 2010 yılında görüştüklerini söyleyen Kadim B., “Masharipov dinden uzak biriydi. Namaz yoktu, dini yönü hiç yoktu. Telefon üzerine dükkânı vardı, sim kart bayi işletiyordu. Sürekli sosyal etkinliklere giderdik, alkol içerdi. Kimse onun radikal olacağını beklemezdi. Eğitimi iyi tamamlamıştı. Kız arkadaşları ile çok vakit geçirirdi. Özbekistan'dan 2011 yılında ani kararla ayrıldığını biliyorum" diye konuştu. Kadim B., “Özbekistan'dan ayrılıyorken, Rusya'ya gittiğini duyduk. Ticaret yapacağı söylendi, telefon üzerine işler yapıp, para kazanıyordu. Rusya'da ticaret yapacaktı fakat iflas etmiş galiba. Daha sonra kimlerle bağlantı kurdu bilmiyorum, örgütlere karışmış. Tüm çevresi ondan uzaklaştı. Sonrası terörizm oldu zaten" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞ

Kadim B., Reina katilli Masharipov'un 2011'den itibaren görüşmediği tüm çevresine 2015 yılında sosyal medya üzerinden toplu mesajlar gönderdiğini belirtti. Masharipov'un toplu mesaj ile örgüte militan kazandırmaya çalıştığını anlatan Kadim B., mesajda çelişkilerin de olduğu şu ifadelerin yer aldığını söyledi: “Türkiye'deyim. Dini eğitim alıyorum. Çok fazla para veriyorlar, çok para kazanıyorum. Türkiye'ye yakın bir ülkedeyim, her gün para kazanıyorum. Siz de gelin". Kadim B., kimsenin mesajlara cevap vermediğini belirtirken, hain saldırıdan dolayı Türk halkıyla birlik olduklarını da sözlerine ekledi.

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Katliamı birlikte planladılar

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin İstanbul'da mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, 20 gün aynı evde kaldığı Reina saldırganı Masharipov'a saldırı talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov da yer alıyor. Mamaşaripov'un, aynı evde 20 gün kaldığı saldırgan Masharipov'a talimat verdiği, saldırıyı planladığı öne sürüldü. Mamaşaripov "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından tutuklandı. Öte yandan saldırıyla ilgili 4 Ocak'ta İzmir'de gözaltına alınan 21 DEAŞ üyesinden 10'u daha tutuklandı. Tamamı kadın olan 11 DEAŞ üyesi ise geçtiğimiz perşembe tutuklanmıştı.

Yeni Şafak

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