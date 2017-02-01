01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

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Almanya Başbakanı Merkel, uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin ‘normalleşmesi’ için Ankara’ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi! Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi! Referandum öncesi Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türkiye’nin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Teresa May’den sonra beklediği üçüncü önemli ziyaret yarın gerçekleşiyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin “normalleşmesi” için Ankara’ya gelecek.

Bu ziyaretin ardından hem parlamentolar arası hem de İçişleri bakanlıkları arasında yeni dönem işbirliğinin gelişmesi için üst düzey ziyaretler art arda gerçekleşecek. Almanya eylül ayında seçime, Türkiye de nisan ayında referanduma giderken, iki ülke karşılıklı işbirliği vizyonunu ortaya koyacak.

TBMM’YE GİDECEK

Şansöyle Merkel’in Ankara ziyaretinde üç önemli durağı olacak. Merkel, TBMM’yi ziyaret edecek. Sonrasında da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Merkel’in bu ziyareti ve vereceği mesajların ardından ikili ilişkilerdeki tansiyonlu geçmişe sünger çekilmesi amaçlanıyor.

Merkel’in ziyaretini takiben, 3 Şubat’ta Almanya İçişleri Müsteşarı Türkiye’yi ziyaret ederek İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nda temaslarda bulunacak. Bu ziyaretin hemen ardından da 5-7 Şubat’ta Alman Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Ankara’ya gelecek.

GÜNDEMDE 4 KRİTİK KONU

Merkel ’in Ankara ziyaretinde dört kritik konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Merkel’e özellikle Almanya’ya sığınan FETÖ mensuplarının iadesi konusunu gündeme getirecek. NATO’da üst düzey 150 FETÖ mensubundan 40’ının Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu, FETÖ’den haklarında yakalama kararı olan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak.

DOSYALARIN AKIBETİ?

Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak. Türkiye’nin gündeme getireceği en önemli konulardan bir diğeri de, PKK dosyası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin mensuplarına yıllardır kol kanat gerdiğini söylemiş, “Siz teröre çanak tutuyorsunuz. Bu terör belası bumerang gibi gelip sizi de vuracaktır” diyerek Almanya’yı sert dille eleştirmişti. Ankara, Merkel’e Almanya’daki PKK’lılarla ilgili 4 bin 500 dosyanın akıbetini soracak. Türkiye’deki Anayasa referandumu ve Almanya’da yapılacak seçimler de gündemin önemli maddelerinden olacak.

Habertürk

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