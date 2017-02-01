8 saat süren yılın ilk MGK’sı sona erdi! 6 maddelik bildiri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan 2017 yılının ilk MGK'sı 8 saatin ardından sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 2017 yılındaki ilk toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı, 8 saat sürdü.



MGK bildirisinde ise şu ifadeler yer aldı:



ABD'YE PYD TEPKİSİ



Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir.



KIBRIS



Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.



SURİYE'DEKİ ATEŞKES



Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.



FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ



Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik terör tehdidi ile güvenlik risklerine karşı, hukuk çerçevesinde alınan tedbirler kapsamlı şekilde görüşülmüştür. FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere, 2016 yılı içinde meydana gelen terör eylemleri hususunda yıllık güvenlik değerlendirmesi yapılmıştır.



SALDIRILAR KINANDI



İstanbul, Kayseri ve İzmir'deki menfur terör eylemleri, Rus Büyükelçisi'ni hedef alan suikast ve İstanbul'da yılbaşı gecesi yapılan hain saldırı, adli ve idari soruşturmalar göz önünde bulundurularak her yönüyle ele alınmış ve saldırılar şiddetle kınanmıştır.



Myanmar'da Arakanlı Müslümanların durumu ele alınmış ve insani yardımların artırılarak devam etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.