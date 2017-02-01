Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP PM üyesi Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kadıgil serbest bırakıldı.
01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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CHP PM Üyesi Sera Kadıgil hakkında karar!
Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP PM üyesi Sera Kadıgil hakkında karar verildi.
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