01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı

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CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil, sosyal medyada paylaşımlarıyla suç işlediği iddiasıyla gözaltına alınıktan sonra serbest bırakıldı.
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı

Kadıgil, “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamlarıyla dün mahkemeye sevk edilmişti.

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan İstanbul'da yargılandığı davanın ikinci duruşmasına girmek üzere geldiği adliyedeKduruşmanın ardından gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen Kadıgil çıkartıldığı mahkeme tarafından gece saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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