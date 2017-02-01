27 ülkeyi uyardı! En büyük tehdit o isim

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya, Çin ve ABD yönetimlerinin AB’nin karşısında bulunan en büyük zorluklar olduğunu söyledi ve Trump konusunda AB ülkelerini uyardı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı’nı sert bir dille eleştirerek, Donald Trump’ın Avrupa için varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi. Tusk, 27 üye devlete açık bir mektup yollayarak, Avrupa Birliğini tehdit eden unsurları, ABD Başkanı Trump, Rusya, Çin ve radikal örgütler olarak sıraladı.

Tusk, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan ve Avrupa’dan çok sayıda devlet adamının katılacağı Malta Zirvesi öncesinde politik birliktelik çağrısında bulundu.

"AMERİKAN POLİTİKASININ SON 70 YILI SORGULANIYOR"

Polonya eski başbakanı da olan Tusk, Çin'in iddialı ve Rusya'nın saldırgan politikalarının, Orta Doğu'daki terör ve anarşinin ve yeni Amerikan yönetiminin kaygı verici kararlarının, Avrupa'nın geleceğini tehlikeye soktuğunu söyledi.

Tusk, "Özellikle Washington'daki değişim, Avrupa birliğini zor bir duruma sokuyor, yeni yönetim Amerika'nın dış politikasının son 70 yılını sorguluyor gibi görünüyor"diye yazdı.

"AB DAĞILIRSA, BÜYÜK GÜÇLERE BAĞIMLI OLURUZ"

"Avrupa Birliği'nin dağılması, üye ülkelerin tam bağımsızlığını geri kazanmasına yol açmaz, aksine ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlere bağımlılık anlamına gelir. Sadece bir arada olursak tam bağımsız oluruz," diyen Tusk, bu amaçla Avrupa'nın entegrasyonunu daha ileriye taşıyacak adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Tusk, Avrupalı üst düzey yetkili ve diplomatların Brüksel'deki görüşmede Trump'a karşı tepki verilmesi konusunu tartıştıkları, ancak bazı hükümetlerin 'kilit bir müttefiki kendilerinden uzaklaştırmak konusunda aceleci davranmak istemediğini' söyledi.