Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yönünü yukarıya doğru çevirdi. Son haftalarda yatay bir seyir izleyen altın fiyatları Kapalıçarşı'da 147 lira bandında işleme başladı.

Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gramı sabah saatleri itibariyle 147,05 liradan işlem görüyor. Yılbaşında yakaladığı yükselme ivmesi ile gramında 20 lira gibi bir çıkış yakalayan ve 129 lira seviyelerinde 151 liraları gören altın fiyatları son haftalarda 147 lira bandında sabitlendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240,95 cumhuriyet altını ise 974 liradan işlem görüyor.

Altının onsu 1.200 doların üzerine çıktı

Altının onsu dün 1.196,23 dolardan günü tamamladı. Altının onsu bugün Asya piyasalarında 1.193,60 dolara kadar gerileyen altının onsu, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından 1.203,15 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.200,66 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Dün 145,20 lira seviyesinden kapanan altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerine geriledikten sonra 146 liranın üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla 146,71 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 974 liradan satılıyor.