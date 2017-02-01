01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istiyor

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, TBMM Başkanlık Divanı’ndan istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşünü yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istiyor
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istiyor Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istiyor Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istiyor

Türkmen’in, 2016 için TBMM tarafından ödenen 1 milyon TL’yi aşan iletişi masrafı, CHP’nin de birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor.

CHP kurmayları, CHP’nin aralık ayındaki Adana mitingi ve yeni yıl tebriği için Adanalı tüm seçmenlere mektup gönderen Türkmen’in iletişim masrafının, “kabul edilebilir” limitin çok üzerinde olduğunu savunuyor ve 1 milyon TL’yi aşan iletişim bedelinin bir miktarının TBMM’ye iade edilmesi konusunda nasıl bir yöntem belirlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişi yürütüyor.

CHP’li Türkmen'in Ocak faturası 700 bin lira!

Bu konuda kamuoyuna açık mesaj vermeyen Kılıçdaroğlu’nun Türkmen ile iki gün önce telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmenin ardından yakın çevresiyle, Türkmen’in Başkanlık Divanı’ndan çekilmesi gerektiği yönündeki görüşünü paylaştığı, bu adımın kamuoyunda oluşan tepkiyi bir nebze giderebileceğini düşündüğünü ilettiği öğrenildi. Bu talebin ulaştırıldığı Türkmen’den henüz istifaya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir sinyal gelmese de konu bugün saat 13.00’te genel merkezde toplanacak MYK’da da birinci gündem maddesi olacak. Parti kurmaylarının bir milletvekiline tanınan hakkın suiistimal edilmesi anlamına gelecek bu adımın partiyi zor durumda bıraktığı, partinin tedbir almaması durumunda daha zor durumda kalabileceği yönünde görüş bildirmesi bekleniyor.

Milliyet

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