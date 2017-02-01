01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Türk askeri ve Suriyeli yorumu

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CHP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ‘Türk askerleri Suriye El Bab’da şehit olurkan, Türkiye’de askere alınabilecek yaşta Suriyelilerin Türk kızlarıyla gezdiğini’ söyledi.
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Türk askeri ve Suriyeli yorumu
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Türk askeri ve Suriyeli yorumu CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Türk askeri ve Suriyeli yorumu CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Türk askeri ve Suriyeli yorumu

Yılmaz, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın mültecilerle ilgili yasak kararnamesini, “İslamofobik, ırkçı” sözleriyle değerlendirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti: “Burada ikiyüzlülük var. Bu ikiyüzlülük sadece Avrupa’da değil. Daha önce Suriyeli mülteciler Türkiye’ye geldiğinde Avrupalıları sessiz kalmakla suçlayan hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle ikiyüzlülük yaptığını söyleyebiliriz. ‘Trump’la gelir gelmez sürtüşmeye girmeyelim’ anlayışıyla hareket ediyor olabilirler. Ama unutmayalım; bazı konular vardır, zamanında ses çıkarmazsanız sonra bağırsanız da bir şey ifade etmez ve inandırıcılığınız kalmaz.” 

Öztürk Yılmaz, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli’nin bulunduğunu da hatırlatarak, ülkeye kontrolsüz girişin yarattığı güvenlik sorunlarını dile getirdi. Yılmaz, “Bizim Mehmetimiz El Bab’da, Suriye’de şehit oluyor. Ama Türkiye’ye gelen Suriyeli erkeklerin yaş aralığına baktığımızda, 15 ila 44 arasında 819 bin 350 askere alınabilecek erkek, Türkiye’de kafelerde, pub’larda Türk kızlarıyla geziyor. Bizim Mehmetimiz Suriye’de şehit oluyor” dedi. 

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