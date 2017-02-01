Hülya Avşar’a tepki: Yeter be kadın!

Yaşı 50’yi aşmış olan Hülya Avşar, günden güne azalan popülaritesini yükseltmek için sahneye yarı çıplak çıkmasına yönelik tepkilere “Daha açık giyinmeyi düşünüyorum” diye cevap verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, günden güne azalan popülaritesini yükseltmek için sahneye yarı çıplak çıkmasına gelen tepkilere karşı “Daha açık giyinmeyi düşünüyorum” dedi.

Hülya Avşar rezil kıyafetinin hatırlatılması üzerine "Ben çok severek giydim. Bir dahaki sefere daha açık giyinmeyi düşünüyorum" dedi.

Popülaritesi günden güne azalan ve bir süredir ortalıkta gözükmeyen “sanatçı” Hülya Ayşar, rezil bir elbise ile sahneye çıkarak, adından söz ettirmeyi başarmış oldu!

Yaşı 50’yi aşmış olan Hülya Avşar, Günay Restaurant’ta Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıkmıştı.

Avşar’ın bu tavrı “Popülaritesi günden güne azalan Hülya Avşar, vücudunu teşhir ederek eski şaşalı günlerini arıyor” yorumlarına neden olmuştu.

MALUM MEDYADAN ALKIŞ

Hülya Avşar’ın utandıran görüntüsüyle ilgili malum medya ise “Avşar, cüretkâr görüntüsüyle büyüledi. Gece boyunca sevilen parçalarının yanı sıra Türk sanat müziği eserleri de okuyan şarkıcı, performansıyla büyük alkış aldı” şeklinde haberler yaparak, ahlaksızlığa alkış tutuyor.