Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

İstanbul'da, tabancayla intihar girişiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.



DUA İSTEMİŞTİ

TBMM Genel Kurulunda, bu olayın ardından kendisine destek olan herkese teşekkür eden Saffet Sancakl, eşi için dua istemişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden kötü haber geldi. Hülya Sancaklı, tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü facebook'tan duyurdu. Yapılan açıklamada "MHP Kocaeli milletvekili ve MYK üyemiz sayın Saffet SANCAKLI'nın eşi Hülya SANCAKLI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun...Bilgilendirme yapılacaktır" denildi.