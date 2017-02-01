Trump, PYD'ye zırhlı araç verdi mi?

Suriye Demokratik Güçleri SGD, ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasından bu yana kendilerine desteğini arttığını iddia etti. PYD'nin omurgasını oluşturduğu SGD, ABD yönetiminin ilk kez kendilerine zırhlı araç sağladığını da ileri sürdü.

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Talal Silo, zırhlı araç ve personel taşıyıcılarının 4-5 gün önce bölgeye ulaştığını belirtti.



Talal Silo kendilerine verilen zırhlı araç sayının az olduğunu ancak ABD'nin, Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğinin artacağına dair kanıt teşkil ettiğini söyledi.



Sözcü Silo daha önce hafif silah ve mühimmat desteği aldıklarını ancak ilk kez bu tür bir yardım yapıldığını ifade etti.



Talal Silo Rakka operasyonunda son durumu da anlattı.

Bir sonraki aşama olarak DAEŞ'in kalesi konumundaki kenti tamamen kuşatacaklarını söyleyen Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Talal Silo ayrıca DAEŞ'e karşı birkaç gün içerisinde yeni bir operasyon başlatmak için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Trump yönetiminin PYD'ye bu zırhlı araçlardan verdiği iddia ediliyor.

