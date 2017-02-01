01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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FETÖ'den tutuklu öğrenciler için karar verildi!

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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayı görecek olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluların tamamının tahliyesine karar verdi.
FETÖ'den tutuklu öğrenciler için karar verildi!
FETÖ'den tutuklu öğrenciler için karar verildi! FETÖ'den tutuklu öğrenciler için karar verildi! FETÖ'den tutuklu öğrenciler için karar verildi!

Aylık rutin tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sanıklarda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock bulunmadığına dair yazısı ve dosyaya Hava Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen yeni delilleri göz önüne alarak, tutuklu 51 sanığın tahliyelerini kararlaştırdı.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılamaya 28 Mart 2017'de başlayacak.

43 öğrenci de daha önce tahliye edilmişti

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince de 24 Ocak'ta, savcılığın talebi üzerine, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verilmişti.

Bu kararla tahliye edilen öğrenci sayısı 94'e çıkarken, 48 öğrencinin tutukluluk hali sürüyor.

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