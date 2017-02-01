Ankara’ya ulaşan gizemli istihbarat! Türkiye'ye savaş açmak isteyen ülke kim?

2016 yılı sonlarındaki bir toplantıda Yunan Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye savaş açmak için en iyi zaman olduğunu görüşünü ilettiği ortaya çıktı.

Yanistan'ın 'atarlı' bir Savunma Bakanı var. İsmi, Panos Kammenos.



Aşırı sağ partinin liderliğini yapan, bağırdığı zaman ağzı kocaman olan bu iri kıyım adam, son dönemde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sataşmalarıyla buralarda da haber konusu oluyor.



2015'te savunma harcamalarını kısma vaadiyle seçimlerden birinci çıkan Aleksis Çipras, yeterli çoğunluğu elde edemediği için Kemmenos'un partisiyle ittifak yapmak zorunda kalmıştı.



Yıllar önce Yunanistan üzerine çalışmış bir akademisyen bana şöyle demişti: “Yunanistan'da sokaktaki çöp toplayıcısından saraydaki cumhurbaşkanına kadar bütün insanların ortak bir özelliği nedir, diye sorulsa, 'Türkiye fobisi/düşmanlığı' cevabını veririm.”





YUNANLARIN TÜRKİYE İLE SAVAŞ PLANI EKONOMİK KRİZE TAKILDI



Bir ay kadar önce Ankara'da üst düzey bir askeri yetkili ile 15 Temmuz darbe girişiminin TSK'da bıraktığı tahribat üzerine konuşuyorduk.



Sözünü ettiğim askeri yetkili bana, “Savaş uçağı kullanan pilotların yüzde 50'sinin darbe girişimine karıştığı için tutuklandığını, Havacı generallerin de yarısının aynı durumda olduğunu, bu açığı kapatmak için hızlı bir programla çalıştıklarını” anlatıyordu.



Askeri yetkili, tam o sırada Yunanistan'da yapılan bir görüşmeye sözü getirdi.



Baş parmağını omuzunun arkasına doğru götürerek, “Onun bilgisi buraya geldi” dedi. (Galiba, MİT ya da Genelkurmay İstihbaratı kast ediyordu)



Peki bu istihbarat neydi?



FETÖ'nün Türk ordusu üzerinde bıraktığı hasar, elbette Türkiye'ye kem gözle bakanların dikkatinden kaçmamıştı.



Üst düzey askeri yetkilinin anlattığı, Ankara'ya da ulaşan istihbaratın konusu şuydu:



2016 sonlarında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yi görüşmek üzere bir toplantı yaptılar. Toplantıda Yunan Genelkurmay Başkanı, “Türkiye ile bir savaşa girilmesi halinde en iyi zamanın şimdiki zaman olduğu görüşünü iletti.”



Peki o toplantıdan nasıl bir karar çıkmıştı?



Muhatabımın ifadesiyle “Keşke ekonomimiz bu kadar kötü olmasaydı diye düşünüp vazgeçtiler.”

Bilgileri Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinden paylaştı.