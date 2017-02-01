İran'dan Trump'a rest! Silahını çekti

İran medyası, ABD Başkanı Trump'ın skandal kararı sonrası İran Merkez Bankası'nın dolar kullanmayı terk edebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde 7 ülkeden ABD'ye girişi yasakladı. Yasaklanan ülkeler arasında İran da bulunuyor. İran'ın ise buna karşılık olarak dolar kullanımını terk etmeyi planladığı konuşuluyor.

İran resmi televizyon PressTV'nin haberine göre İran Merkez Bankası, Tahran'ın finansal raporlarda kullanılan doları yeni bir ortak döviz cinsi ile değiştirmek istiyor ya da tüm resmi finansal ve döviz raporlarında bir para birimi sepeti kullanılacak.



Haberde, Başkan Valiollah Seif'in para birimlerini yüksek istikrar derecesi ile kullanılmasını önerdiği belirtiliyor.



Uygulamanın 21 Mart 2017'den itibaren yeni mali yılda yürürlüğe girebileceği ifade ediliyor.

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