01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Aynı şekilde karşılık vereceğiz!

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Aynı şekilde karşılık vereceğiz!
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği ve FETÖ ile mücadele ve Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Aynı şekilde karşılık vereceğiz! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Aynı şekilde karşılık vereceğiz! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Aynı şekilde karşılık vereceğiz!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' iddiasının yalan olduğunu belirten Bozdağ tepkisini, "Allah'tan korksun" sözleriyle dile getirdi. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin Trump yönetimiyle üst düzey görüşmeler yapılacağını aktaran Bozdağ, darbecileri iade etmeyen ülkelere ilişkin soruya ise, "Bundan sonra biz de o ülkelere aynısını uygulayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TVNET canlı yayınında Hüseyin Likoğlu ve Ahmet Rıfat Albuz'un sorularını yanıtladı:

REFERANDUM SÜRECİ

"Cumhuriyet Halk Partisi halktan korktuğu için halka gitmek istemiyor. Bir yandan halkın partisi olacaksınız, bir yandan halka gitmemesi için Anayasa Mahkemesine koşacaksınız.

Cumhuriyet Halk Partisi şunu çok iyi biliyor: Halka gittiği zaman, halk yalanlara yanlışlara prim vermeyecektir. Türk halkı bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini, ne götürdüğünü emin olan bir köy kahvesine gidin, oradaki vatandaşların Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve bütün siyasilerden daha sağlıklı bir değerlendirme yaptığını göreceksiniz.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Bugüne kadar Türkiye'de görev yapmış cumhurbaşkanlarından partisiz olanı bize göstersinler. Atatürk'ün, İnönü'nün, Celal Bayar'ın partisi yok muydu? Süleyman Demirel'in, Ahmet Necdet Sezer'in partisi yok muydu?

Halk mevcut sistemde yürütmeyi seçmiyor, parlamentoyu seçiyor.

Vatandaşa sorulan soru şu: Hükümeti sen doğrudan seçmek istiyor musun? Seçilen cumhurbaşkanı da hükümeti şekillendirecektir. Bizim teklifimiz ile şu an olan arasındaki fark bu.

CHP'NİN 'TEK ADAM' İFTİRASI

Cumhuriyet Halk Partisi 'tek adamlık' diyerek milletle alaye diyor. Bu cumhurbaşkanlığı sistemine iftiradır. Büyük bir yalandır. Hükümet yasamanın içinden çıkmayacak, doğrudan halkın iradesinden çıkacak. Hükümet şu an tasarı veriyor, yeni düzende tasarı veremeyecek. Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı'na, "Benim şu yasaya ihtiyacım var" diyecek. Bu, parlamentoyu da güçlendiren bir sistem. Parlamenterler oturacak, kendileri karar verecek. Şimdi öyle değil.

Bugün cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedebiliyor mu? Ama Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, "Atatürk'te olmayan yetkiyi bile veriyorlar." Allah'tan korkun. 7 Haziran'dan sonra bu yetki kullanıldı mı, kullanıldı. Sanki ilk defa bu yetki verilmiş gibi söylüyor. "Cumhurbaşkanlığıyla anlaşamazsanız, kilitlenme olursa seçim kararı alarak cumhurbaşkanının görevine son verebilirsin" deniyor. Parlamentoya bu yetki veriliyor. Nasıl tek adamlık olacak? Ama bu değişiklik 'Cumhurbaşkanı sen parlamentoyu seçime götürürsen kendi görevine de son vereceksin' diyor.

Cumhurbaşkanlığı denetimsiz mi kalıyor? Hayır. Millet denetleyecek. Yargı denetimi getiriliyor. Yeni düzen, cumhurbaşkanı işlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı suçlanma imkanı getiriliyor.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Obama yönetimi döneminde bir yol kat edilmedi. Sadece evraklar gönderildi. Uzmanlar arası görüşmeler yapıldı. Ama netice alıcı bir gelişme olmadı. Bizim istediğimiz şey, iade talebimizin kabul edilmesi ve geçici tutuklama talebimizin yerine getirilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız üst düzey görüşmelerde Türkiye'nin bu konuya verdiği önemi ifade ettiler. Ama arpa boyu yol alamadık. Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu ve halihazırdaki yöneticisi Fetullah Gülen, Pensilvanya'dan Türkiye'deki terör örgütünü yönetmeye devam ediyor. Şu anda hareket alanını kısıtlayan en ufacık bir tedbir geliştirilmedi.

Trump yönetimiyle de bu konu en üst düzeyde konuşulacak ve Türkiye'nin talebi tekrar tekrar kendilerine iletilecektir. Birinci gündem terör ve bu olacaktır. Biz, Türkiye olarak taleplerimizin olumlu karşılanmasını bekliyoruz. Trump yönetiminin bu konuda nasıl bir tavır takınacağına dair sadece tahminlerimiz var. Ama bunu görmemiz lazım. Şimdiden kalkıp 'şöyle olacak' deme imkanımız yok.

YUNANİSTAN'IN DARBECİLERİ İADE ETMEMESİ

Yunanistan Türkiye gibi askeri darbe yaşamış ve bunların bedellerini ödemiş bir ülke. Bu açıdan da bizim Yunanistan'dan beklentimiz yüksek. Ama son gelişmeler gösterdi ki, bu beklentilerin gerçekleşme ihtimali zayıf. 2007'den bu yana bizim taleplerimize hiçbir olumlu cevap verilmedi. Bir sürü terör örgütü mensubu var orada, hiçbiri iade edilmedi. Umarız ki bundan sonra olumlu bir gelişme olur.

Almanya'da da benzer bir durum görüyoruz. Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunmuş, Türkiye devletine ve Türk milletine ihanet etmiş kişilerin hiçbirisini bugüne kadar Türkiye'ye iade etmediler. Yunanistan da, Almanya da iade etmedi. Batılı ülkelerin önemli bir kısmı iade etmedi.

Bundan sonra Türkiye olarak biz de kim adli yardımlaşma konusunda olumlu yaklaşıyorsa, biz de onlara karşı olumlu yaklaşıyoruz. Kim Türkiye'de ihanet edenleri iade etmiyorsa, biz de aynı ülkelere aynı kıstasları uygulayacağız."

Yenişafak

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