Kaynak: ABD'nin geleneklerine ters düşüyor!

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor. ABD'nin aldığı vize kararı ABD'nin geleneklerine ters düşüyor" dedi.



KARDAK AÇIKLAMASI



Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir.

ALMANYA İLE BAŞKA DERTLERİMİZ VAR

"Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler vermesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur."

CENEVRE'DE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur."