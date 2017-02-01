Müslüman futbolcu kovuldu! Türk ekibi kucak açtı

Tunuslu Ben Hatira, Almanya Bundesliga kulübü Darmstadt tarafından Ansaar İnternational grubuyla ilişkisi olduğu için kovuldu. Müslüman futbolcuya Gaziantepspor kucak açtı.

Almanya'nın Darmstadt 96 külübünün teknik ekibiyle problemler yaşayan 28 yaşındaki Anis Ben Hatira'yı Gaziantepspor kadrosuna kattı.



'Ansaar İnternational ile ilişkisi var' denildi



Darmstadt, Tunus kökenli futbolcusu Anis Ben Hatira'nın sözleşmesini ‘İstihbarat tarafından takibe alınıp gözetlenen Ansaar İnternational grubuyla ilişkisi olduğu’gerekçesiyle geçen hafta feshetmişti.

Alman Bakan eleştirmişti

Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, “Ben Hatira gibi profesyonel futbolculara izin verilmemeli, eğer istihbarat tarafından gözetlenen aşırı dini gruplarla bağlantıları varsa. Sınırları çizmek lazım” demişti.



Gaziantepspor kucak açtı

Başkan İbrahim Kızıl, Ben Hatira'ya yapılan bu tutumdan dolayı, transferi kapatmalarına rağmen “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Müslüman aleminin lideri olduğunu ve Türkiye'nin de Müslümanlara koşulsuz şartsız kucak açan bir ülke olduğumuzu vurgulayarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek transferi gerçekleştirdi.





Başkan İbrahim Kızıl bu transferle ilgili olarak “Gaziantep ili olarak sayın Valimiz Ali Yerlikaya ve sayın bakanımız Fatma Şahin hanımefendinin izlemiş olduğu hayat ve hizmet görüşüyle mazlumlara ve Müslümanlara kucak açan ve en çok göç kabul gören ili olarak tüm kentte seferberlik ilan ediyoruz. Hocamız Bülent Uygun başta olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizle el ele verip bu sezon kümede kalacağız inancı ile tüm taraftarlarımızın Adanaspor maçındaki tribünlerdeki yerlerini almalarını istiyoruz.



Taraftarımız için de yeni sezonda şampiyonluk kadrosunu kurarak Gaziantepspor'a laik olduğu hedefleri yakalatacağız. Ben Hatira uğradığı bu haksız ırkçılıktan dolayı Almanya'da gündemin başrollerindeydi. Özel uçakla Gaziantep'e gelecek Tunuslu futbolcu sağlık kontrolünden sonra yarın kulüpte imza atacak" ifadelerini kullandı.