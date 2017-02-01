01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Demirtaş'ı yakan mektup! Talimatı nereden aldığı ortaya çıktı

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Demirtaş'ı yakan mektup! Talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırladığı 142 sayfalık iddianamede bir mektup da yer aldı.
Demirtaş'ı yakan mektup! Talimatı nereden aldığı ortaya çıktı Demirtaş'ı yakan mektup! Talimatı nereden aldığı ortaya çıktı Demirtaş'ı yakan mektup! Talimatı nereden aldığı ortaya çıktı

Sabri Ok'un Kamuran Yüksek ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Ok, Demirtaş'ın İtalya'daki bir toplantıya mutlaka katılması gerektiğini vurguluyor. İddianamede Demirtaş, Sabri Ok'un talimatlarıyla hareket etmekle suçlanıyor.   

"ADRES GÖNDERDİK"

Demirtaş'ın PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM yapılanması içinde Siyasal Alan Merkezi'nde örgütsel faaliyet yürüttüğünün anlatıldığı iddianamede, Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın evinde ele geçirilen hard diskten çıkan ve KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok'un gönderdiği bir mektuba da yer veriliyor.

Mektupta Sabri Ok'un "Şimdiye kadar kullanmak üzere size Selahattin, Gülten ve bir-iki arkadaş üzeri adres gönderdik. Bu arkadaşlara sorun size adresleri verdiler mi? Vermemişlerse ciddiyetsizliklerini hatırlatın ve bizi de bilgilendirin" şeklindeki ifadeleri yer alıyor. 

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"SABRİ OK TALİMAT VERDİ"

İddianamede, Demirtaş'ın kendisinin yaptığı veya adının geçtiği 2008 ve 2009 yıllarına telefon ve ortam dinleme kayıtları da var. İddianamedeki 4 Aralık 2008 tarihli bir telefon kaydına göre KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok, Kamuran Yüksek'e  Avrupa Konseyi'nden 'zor şartlar altında' alınan randevuya Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın katılmayacağını öğrenince Yüksek'i arıyor mutlaka katılmalarını istiyor. 

İddianameye göre, Ok ile Kamuran Yüksek arasında geçen konuşma şöyle:

Sabri Ok: Bunlar Faik'i aramış heval, İtalya'ya gelemeyeceklerini söylemiş

Kamuran Yüksek: Onların yeri, Sevahir ile Bengü, ben de şimdi teyit ettirdim. Dediler ki; Sevahir ile Bengü olabilir demişiz

Sabri Ok: Yani bu komşuya misafirliğe gitmek değil. Avrupa Konseyi'nde randevu alıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani böyle ciddiyetsizlik olur mu? Onları niye söylemiyorsunuz?

Kamuran Yüksek: Yani şu an çözülmemiş durumda.

Sabri Ok: Peki o zaman nasıl bundan sonra parti adına burada randevular alınacak, hangi yüzle alınacak? İkisi de gelecek heval, ne işleri varsa bıraksınlar, kesinlikle ikisi de gelecek. Hem Selahattin, hem öbürü nedir, Gülten'midir? 

Kamuran Yüksek: Biz bir formül bulduk dediler Faik hocayla beraber vesaire. Tamam dedim ben siz formül bulmuşsanız.

Sabri Ok: Formül yok, heval Faik Hoca şimdi bana söyledi

Kamuran Yüksek: Tamam

"DEMİRTAŞ'IN EYLEMLERİ ÖRGÜT ÜYELİĞİ"

Savcının Demirtaş hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle: "Bir faaliyetin siyasi faaliyet ve örgütlenme özgürlüğü olarak değerlendirilebilmesi için gerçekleştirilmekte olduğu bağlam ile cebir ve şiddetle ilişkisi, kullanılan yöntem ve takip edilen amacın hukuk ve demokrasi kurallarına uygun olup olmadığı ve bir terör örgütü ile amaç ve yöntem bakımından veya yapısal bağlantısı bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. DTK'nın hem PKK terör örgütü ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği, hem terör örgütünün silahlı eylemlerine sahip çıktığı, şüphelinin siyasi faaliyet görünümü altında gerçekleştirilen eylemlerinin salt siyasi faaliyet olarak görülemeyeceği, eylemlerin bütün halinde silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil terör örgütü üyesi olma suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" dedi.

Milliyet

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