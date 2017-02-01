Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihinlerini bir şarlatana kiralamışlar

"(FETÖ) Bu örgütün içindeki isimler iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödül törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sosyal ve Beşeri Bilimler Ödülleri Sahibi Prof. Dr. Şerif Mardeniz Proföser Dr. Marry ClairP rof. Dr. Ömer YağenHocalarımızı milletim adına tebrik ediyorum. GEBİB kapsamında 31 bilim insalarımız ödüllendiriyoruz. TİÇEP çerçevesinde, iki bilim insanımızı. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Önce 2023 hedeflerimize, ardından 2053 ardından 2071 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. O zaman çok daha güzel çok daha adil bir dünyayı sağlayacağız.

Bilim insan içindir. Günümüzde ülkelerin ve topluların güvenlik anlayışları köklü bir değişime uğradı. Güvenlik kavramı artı ekonomik sosyal her türlü kavramları içerek şekilde gelişti.

Bu konularda başarılı olmak elbette önemlidir. Bilimden sanata, eğitimden spora yatırımdan medyaya kadar geniş bir alanda mücadele edilmesi gerekiyor. Her alanda var olmak zorundayız.

Her medeniyet kendi teknolojisini ve değerini üretir. Ticaret yolları üzerinde hanlar kervansaraylar, hanlar birer medeniyet mirasıdır.

Çok yalın iki örnek vereceğim. TUBİTAK bir dönem PARDÜS isimli yazılım üretti. Bu yazılımın kullanacağı teknoloji bize ait olmadığı PARDÜS yaygınlık kazanmadı. Aynı şekilde, kamu kurumlarındaki bilgisayarlarda F klavye kullanılması konusunda genelge yayınlamıştım. Aradan geçen yıllara rağmen kademe ilerleyemediğimiz görüyorum.

Günümüzde dahi bilimin abide isimleri sayılan Farabi'yi Biruni'yi, Ali Kuşcu'yu yetiştirdiğimiz bir millet olarak başka bir sıkıntımız olamaz.

Neredeydik nerede kaldık. 14 yılda bilime bilim insanlarına verdiğimiz önemle çok yol kat ettik. Ulaşımda, boğazın gerek altında gerek üstünde inşaa ettiğimiz dünyada sayılı ilk 5 arasında olan Marmaray'la, Avrasya'yla attığımız bu adımlarla dünya teknoloji anlayışıyla özdeş hale getirdik.

ARGE harcamalarımız 20 milyar doları aştı. Milli gelir oranımızı yüzde 0.5'ten yüzde 0.6ya çıkardık. Hedefimiz yüzde 3'e çıkarmak. ARGE'den çalışan personel sayısı 29 bin idi, hamd olsun 122 bine yükseldi.

Yapılanlar önemli ama yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyoruz.

Değerli bilim insanları, bilim sadece somut çıktıları itibariyle değil, zihinlerde yol açtığı dönüşümle aydınlanma ile ülkeler için önemlidir. Selçukluyu kalbinden vuran haşiler bu sorundan kaynaklanmışlardır. Bu sorunla günümüzde de mücadele diyoruz. FETÖ denen şer şebekesi en çok bu eksiklikten yararlanmıştır. Hepsi iyi eğitim almış olabilirler, ama kalplerini zihinlerini bir şarlatana kiralamış olduklarını unutamayız.

Atalarımız ilmin yanına hikmeti koymuştur. İrfan olmazsa o ilmin hiçbir değeri yoktu. Hikmet olmazsa da aynı şekilde. Bilgi ilimin ilk safasır. Kağıtla kalbi birlikte işlemeden sahip olunan birikim bizi aydınlığa çıkarmaya yetmez.

Bizim coğrafyamızda rasathanelerde gözlemler yapılırken, şifahanelerde ameliyatlar yapılırken dünyanın geri kalanında neler oluyor çok iyi bilmemiz gerekir.

İslam gelişmeye manidir diyenler, İslam gelişmeyi, terakkiyi emreder örneklerini asla gündeme getirmezler. Şayet biz kendimizi bilmezsek, bize ne olduğumuzu anlatmaya bunun sınırlarını çizmeye çalışırlar. Birçok FETÖ'cü sadece sahiplerinin emrettiklerini yapan birer man kurta dönüşmüştür.

FETÖ'nün Meclis'i bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın kapatılması aynı şeydir. Millet egemenliğini yok edip işgale hazırlık yaptılar.

Biz ilah olarak Allah'tan başka bir güç tanımayız tanıyamayız. Bir diğeri de ubudiyettir yani kulluktur. Biz Allah'tan başka kimseye kul olmadık olmayız.

Kur'an-ı Kerim'de "Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz?" diye soruluyor. Ama Pensilvanya'da tam tersi. Sana söyleneni emir diye algılayın" diyorlar.