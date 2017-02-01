Firari darbeciyle CNN röportaj yaptılar

Türkiye karşıtı propagandalarıyla bilinen CNN International kanalı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı.

Amerika kanalı CNN, Türkiye'ye karşı algı operasyonuna devam ediyor. CNN, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'ye kaçan FETÖ'cü firari ile röportaj yaptı.



Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportaj kimliği gizli tutulan FETÖ'cü 'üst düzey asker' olarak tanıtıldı.



TSK'ya karalama



Firari darbeci röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıf durumda olduğunu öne sürdü.



Hain röportajda, "Şu an Türkiye'de silahlı kuvvetlerin çok zayıf durumda olduğunu, hatta uçak uçuramayacak hale geldiğini" söyledi.





15 Temmuz gecesi için 'kaos' dedi



15 Temmuz darbe girişimini kaos olarak tanımlayan FETÖ'cü, halkın iradesini hiçe sayarak "O gece kimse ne olduğunu bilmiyordu, kaos vardı" dedi.



Kendisinin darbeyle bir ilişkisi olmadığını savunan FETÖ üyesi, hedef haline gelmekten korktuğu için Türkiye'ye dönmediğini öne sürdü.CNN'in 'ismi belirtilmeyen üst düzey asker' olarak sunduğu kaçak FETÖ üyesi, TSK'ya yönelik algı oluşturmaya çalıştı.