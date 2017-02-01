01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Binlerce Adanalı yollara düştü!

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Binlerce Adanalı yollara düştü!
Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.
Binlerce Adanalı yollara düştü! Binlerce Adanalı yollara düştü! Binlerce Adanalı yollara düştü!

Son 30 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının görüldüğü yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, hasarlı kazalara da neden oldu. 

Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi’ne bağlı Kızıldağ Yaylası’nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.

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