İhracat rakamları açıklandı

Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu.

12 AYLIK DÖNEMDE DE YÜZDE 1,8 ARTTI

Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8'lik artışla 143 milyar 588 milyon dolar oldu.