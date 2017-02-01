Mahkemeden HDP'li Öcalan için kritik karar!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.