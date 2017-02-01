01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Her şey TOKİ'den bir ev sahibi olabilmek için

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Havaların eksi 15’lere kadar düşmesine rağmen 6 gündür banka önünde oluşturdukları kuyrukta bekliyorlar. TOKİ’den ev sahibi olabilmek için 6 Şubat’a 24 saat kuyrukta bekleyecek vatandaşlar sadece tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılabiliyor.
Her şey TOKİ'den bir ev sahibi olabilmek için
Her şey TOKİ'den bir ev sahibi olabilmek için Her şey TOKİ'den bir ev sahibi olabilmek için Her şey TOKİ'den bir ev sahibi olabilmek için

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, 6 gündür banka şubesi önünde kuyruğa geçerek nöbet tutuyor. 

TOKİ tarafından Yeni Doğan Mahallesi’nde yapılan 724 konuttan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa çıkarıldığını öğrenen 15 kişi, geçtiğimiz perşembe günü başvurunun yapılacağı bankanın İsmet İnönü Caddesi üzerindeki şubesinin önünde sıraya girdi.

14 asıl 1 de yedek olarak sıraya giren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen yıllar sonra ilk defa bu kadar yaklaşmış oldukları ev hayallerinden vazgeçmemek için bütün zorluklara göğüs geriyor. Vatandaşlar, açık satış yöntemiyle satılacak konutlar için başvuruların başlayacağı 6 Şubat’a kadar sıralarını bozmadan beklemeyi sürdürecekler.

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Nöbeti ilk o başlattı

  Geçtiğimiz Perşembe günü ban şubesi önüne gelerek nöbeti başlatan 2 yıllık evli Ercan Demirbaş, TOKİ’nin yapmış olduğu 724 konuttan birini alabilmek için 6 Şubat’a kadar bekleyeceklerini söyledi. Demirbaş, “Ben buraya geçtiğimiz Perşembe günü tek başıma geldim. Geldiğimde tek kişiydim. Beklemeye başladıktan sonra internet üzerinden paylaşım yaptım ve beklemeye başladığımı duyurdum, gelmek isteyenleri buraya davet ettim. Çünkü konut sayısı çok az, 14 tane. Burada yoğunluk olacağını biliyoruz. O yüzden perşembe gününden beri burada bekliyoruz” dedi.

  Eksi 15’leri gördüler

  Soğuk havalara da değinen Demirbaş, “Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 14, eksi 15’lere indiğini gördük. Sonuçta bir yuvamız olacak. Ben 2 senelik evliyim. Daha ilk defa bir evim olacak. Bir yuva sahibi olabilmek için uğraş veriyoruz. İnşallah 6 Şubat’ta evlerimize kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

  Sadece tuvalet ihtiyaçları için ayrılıyorlar

  Demirbaş, şöyle devam etti:

  “Genelde ayrılmıyoruz. Ayrıldığımızda da şöyle ayrılıyoruz. Tuvalet ihtiyaçlarımız oluyor. O zaman da yerimize birini bırakıyoruz. Hemen 10 dakika veya en geç yarım saat içinde gidip-gelip nöbete devam ediyoruz.”

  47 yıllık ev hayalini gerçekleştirmek için bekliyor

  Sırada bekleyen Halide Sarı ise, 47 yıldır ev hayalini kurduğunu anlattı. Sarı, “Ev için bekliyorum. Kiradan kurtulmak istiyorum. Evlenecek çocuklarımız da var. Ev sahibi olmayı çok istiyorum. 47 sene sonra inşallah bu sefer olacak. Eşim çalıştığı için ben bekliyorum” diye konuştu.

  “Bekleyeceğiz, yılmayacağız”

  Kadir Altundaş da, Perşembe gününden beri beklediklerini yineledi. Altundaş, “Ev için 24 saat bekleyeceğiz, yılmayacağız. Hava sıcaklıklarının eksi 15’lere indiğini de gördük ama uyumadan buralardayız” şeklinde konuştu.
  Kendilerine göre yaptıkları sıraya göre 14’ü asil 1 de yedek olmak üzere 15 vatandaşın ev nöbeti sürüyor.

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