01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:08Öğle 13:25İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • 6°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 86.362 0.08
  • Altın: 146,881 -0.09
  • Dolar: 3,7741 -0.21
  • Euro: 4,0694 -0.31

Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!

»
Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!
Sözcü gazetesi Doğan Haber Ajansı'nın algı operasyonuyla servis ettiği habere kendisi de bir şeyler ekleyerek yine bu ülkenin kadınlarına saldırdı.
Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor! Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor! Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!

Doğan Haber Ajansı'ndan servis edilen haber şöyle:

"Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vermek üzere sosyal tesislerde salon sporu yapan kadınları ziyaret etti. Başkanın gazetecilerle birlikte geldiğini duyan kadınlar, eşofmanlarının üzerine çarşaf ve pardösülerini giyerek bekledi."

Sözcü gazetesi de bu kirli algı operasyonuna ekleme yaparak 'Amanın gazeteciler gelmiş' diyerek yine bu ülkenin insanlarına saldırmayı ve hakaret etmeyi devam ettirdi. 

Dinin bir gereği olan örtünmeyi 'ti'ye alan din düşmanı bu gazetenin ve ajansın sadece bu ülkenin insanlarına nefret beslemekten öte yaptıkları hiçbir şey yok. 

azuaa_1485944418_4995.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!Sözcü gazetesi Doğan Haber Ajansı'nın algı operasyonuyla servis ettiği habere kendisi de bir şeyler ekleyerek yine bu ülkenin kadınlarına saldırdı.
AK Parti için referandumda 3 riskli konuAK Parti için referandumda 3 riskli konuSahaayı gözlemek bazen yetmez. İlk gördükleriniz, ilk konuştuklarınız sizi etkileyebilir. Sonra yanlış kanaat edinebilirsiniz.
“Hayır”cılara hayır!“Hayır”cılara hayır!Birileri esnafı kışkırtmaya çalışıyor. “Ekonomi kötüye gidiyor, ‘hayır’ de” diye. Esnaf niye “Hayır” diyecek, daha kötü olsun diye mi?
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
işte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetler
Denktaş’ın ABD’li müzakereci ile tomar anekdotuDenktaş’ın ABD’li müzakereci ile tomar anekdotuKıbrıs’ta yeniden masaya oturulması, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın, ABD’li bir müzakereciyle aralarında geçen tarihi anekdotu akıllara getirdi.
  • Trump İslam dünyası için umut mu, kabus mu?31 Ocak 2017 Salı 10:30
  • Zulme karşı direneceğiz!31 Ocak 2017 Salı 08:40
  • İşte Günün Gazete manşetleri31 Ocak 2017 Salı 08:00
  • İşte Günün Gazete manşetleri30 Ocak 2017 Pazartesi 11:20
  • Rektörlerin evet çağrısı rahatsız etti29 Ocak 2017 Pazar 15:09
  • CHP, Çankaya Köşkü'nü devlete sattı! İşte belgesi29 Ocak 2017 Pazar 15:00
  • Dilipak:Erdoğan'ın yüzüne nasıl bakacak?29 Ocak 2017 Pazar 10:53
  • işte Güne Damga Vuran Manşetler28 Ocak 2017 Cumartesi 17:00
  • İşte Günün Gazete manşetleri28 Ocak 2017 Cumartesi 12:12
  • CHP’ye, HDP’ye rağmen!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri