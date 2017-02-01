Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!

Sözcü gazetesi Doğan Haber Ajansı'nın algı operasyonuyla servis ettiği habere kendisi de bir şeyler ekleyerek yine bu ülkenin kadınlarına saldırdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan servis edilen haber şöyle:

"Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vermek üzere sosyal tesislerde salon sporu yapan kadınları ziyaret etti. Başkanın gazetecilerle birlikte geldiğini duyan kadınlar, eşofmanlarının üzerine çarşaf ve pardösülerini giyerek bekledi."

Sözcü gazetesi de bu kirli algı operasyonuna ekleme yaparak 'Amanın gazeteciler gelmiş' diyerek yine bu ülkenin insanlarına saldırmayı ve hakaret etmeyi devam ettirdi.

Dinin bir gereği olan örtünmeyi 'ti'ye alan din düşmanı bu gazetenin ve ajansın sadece bu ülkenin insanlarına nefret beslemekten öte yaptıkları hiçbir şey yok.