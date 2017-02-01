CHP'den Abdülhamid'in torununa ağır hakaret!

Osmanlı Hanedanı’nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Kılıçdaroğlu diyor ya, ’Neyinize yetmedi parlamenter sistem’ diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz” sözlerine CHP'den cevap geldi.

CHP'Lİ ÖZEL HADDİNİ AŞTI

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim canımıza yetti parlamenter sistem" diyen 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na tepki gösterdi.

Özel, "Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" dedi.

BU İLK DEĞİL

2013'te CHP'li Kamer Genç, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e "Atatürk olmasa hangi tarikat mensubunun, bilmem kaçını hanımı durumuna düşerdiniz" demişti.

FATMA ŞAHİN'İN CEVABI ÇOK SERT OLMUŞTU

Fatma Şahin, Kamer Genç'in terbiyesiz sözlerine "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan birine kaç eşli olabileceğini soracak kadar hadsiz ve terbiyesizsiniz. Herkes haddini bilecek" diye tepki göstermişti.