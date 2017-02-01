01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sindireceksin!

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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sindireceksin!
Başbakan Binali Yıldırım, Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sindireceksin! Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sindireceksin! Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sindireceksin!

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılıyor. Başbakan Binali Yıldırım 'Dayatma ile anayasa olmaz' diyen Kılıçdaroğlu'na "Demokrasiyi sindireceksin kardeşim, Milletin iradesini yok sayarsanız gün gelir 'Millet de sizi yok sayar' sözleriyle cevap verdi.

İşte Başbakan'ın konuşmasının satır başları:

Bizim STK'larımızın en önemli görevlerinden biri toplumsal kucaklaşmayı sağlamak, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları torunlara havale etmemek, çözüm üretmek.

Hepimiz Türkiye'deki bütün sosyal gruplar, paydaşlar, STK'ların ana görevi budur. İktidar sizden yetki aldı, vaad ettiği işleri yapacak, şeytan taşlamaktan fırsat bulursa.

SİZİN GÖREVİNİZ UYARMAK

Sizin göreviniz bitmiyor, yön vereceksiniz, öneriler getireceksiniz, yanlış yapıyorsa da uyarılarınızı da yapacaksınız. Oy vermekle iş bitmiyor. Temsil ettiğiniz alanda bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız. 

BİZDEKİLER YAPMAYIN DİYOR

Çevrenin korunması orman alanlarının eksilmemesi için mücadele etmek gerekli. Malesef bizde bazı STK örgütleri toplumun genel beklentisini değil birtakım marjinal grupların sözcülüğünü yapıyor. Gezi olaylarının yaşandığı günlerde Brezilya ve Meksika'da da benzer olaylar oluyor, oradaki insanlar 'Paraları çer çöp etmeyin, yatırım yapın' diye bağırıyordu, biz de de 'yapmayın' diye bağırdılar. Ülkemizin kalkınması için daha çok çalışmamız lazım.

HER 5 SURİYELİ'DEN 3'Ü 

ABD'li üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin son 15 yılda ne yaptığını görmede altyapı çalışmalarına başlamamamız lazım diyor. Türkiye’de hızlı tren var, ABD’de yok. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor.

BU GÜRÜLTÜLERİN ARKASINDA BİR NEDEN VAR

Bu gürültülerin arkasında bir neden var. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Biz bölgede önemli emniyet unsuruyuz. Her 5 Suriyelinin 3’ünü biz misafir ediyoruz. 3 milyondan fazla mülteci ağırlıyoruz. Bunu severek yapıyoruz. Her şeyden önce onlar insan. Takdir var, takviye yok. Uluslararası camia sorumluluğunu hatırlamalı.

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP: SİNDİRECEKSİN KARDEŞİM!

Sayın ana muhalefet partisi genel başkanı ‘Dayatmayla anayasa olmaz’ diyor. Bu Meclis’i yok saymaktır. Bu Meclis’te görüşüldü. ‘Dayatmayla anayasa olmaz’ demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Biz anayasa falan yapmadık. Anayasa değişikliğini millete götürecek altyapıyı hazırladık. Siz teklif getirin, biz de getirelim. Birlikte oylayalım, ikisini millete götürelim. Millet ne derse o olsun dedik. Buna da yanaşmadılar. Demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Meclis iradesini yok saymak... Günü gelince millet de sizi yok sayar.

2007 yılında bir e-muhtıra oldu. 28 Şubat benzeri ayar girişimi oldu. Biz de geri gönderdik. Herkes işini yapsın dedik, işler düzeldi. 2007’deki cumhurbaşkanı seçiminde vesayetçiler, CHP’yi kullandılar. 367 milletvekili olmazsa seçilemez dediler. Hukuk garabetini önümüze koydular. Referandum yaptık, o tarihten itibaren anayasa değişikliği kararı kabul gördü. Vekilleri nasıl ben seçiyorsam, cumhurbaşkanını da ben seçerim dedi. O gün yapılan işin eksik kalan yönüdür.

BUNU YAPMAZSAK NE OLACAK?

Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsakbiz bu değişikliğin peşinde olmayız. Kişiler gelip geçici. Milletin geleceği bizim için önemli. İrade, yetki ve sorumluluğu milletin ülkeyi yönetenlere vermesidir. Vatandaşa işi yaptırmak yanlış mı? Asıl gelince vekil geçersiz olur. 

KIYAMET KOPUYOR

Kıyamet kopuyor. İki sandık arasında yetkiyi alıyorsun. Ne kadar iyi yaparsan yap üçüncü yok. Cumhurbaşkanına kimse bir şey diyemiyor... Mevcut sisteme bakın, sorumsuz. Sorumluğu yok, istediğini yapabilir. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kalkıyor. Herhangi bir suçla suçlanabiliyor. Her suçla suçlanabiliyor, yargılanmasının yolu açılıyor. Birinci sistemde 4’te üçtü. Daha az milletvekilinin oyuyla yargılanıyor. 3’te 2 yetiyor. Her şeyi doğru söyleyelim, abartmayalım. Millet herkesi dinlesin, kararını versin.

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