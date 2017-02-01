01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Türk askeri geçit vermiyor! Üst düzeye çıkarıldı

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Türk askeri geçit vermiyor! Üst düzeye çıkarıldı
Hulisi Akar'ın Kardak kayalıklarının ziyaretinin ardından 2 gündür sınır ihlali yapan Yunan askerlerin tacizine karşılık, Türk askeri bölgede 24 saat boyunca devriye yapıyor.
Türk askeri geçit vermiyor! Üst düzeye çıkarıldı Türk askeri geçit vermiyor! Üst düzeye çıkarıldı Türk askeri geçit vermiyor! Üst düzeye çıkarıldı

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın Kardak kayalıklarının ziyaretinin ardından gerginlik yaşanan bölgede bugün sessizlik hakim. 2 gündür sınır ihlali yapan Yunan askerlerin tacizine karşılık, Türk askeri bölgede 24 saat boyunca devriye yaparak Yunan botlarına geçit vermiyor.

TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın ardından Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk sahil güvenlik ekiplerini taciz etmeye başlamıştı. Yunanistan'ın gündemine Bomba gibi düşen Akar'ın ziyareti sonrasından Yunanistanlı yetkililer bu durumu tehdit olarak algıladı. Bunun üzerine harekete gecen Yunan askeri sınır İhlali yaparak tacizlerini arttırdı. Dün sabah saatlerinden itibaren 3 kez Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan botları bölgede sıcak saatlerin yaşanmasına neden oluyor. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan sınır ihlallerine karşı ise Türk Sahil Güvenlik Botları bölgede güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardı.

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ASKER, YUNAN ASKERİNE GEÇİT VERMİYOR

2 gündür Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan ve Türk sahil güvenlik ekibini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk askerini Yunan karasularına çekmeye çalışıyor. Bu duruma karşılık Türk Askeri ise sükunetle koruyarak kendi kara sularına giren Yunan askerine geçit vermiyor.

KAYALIKLARDA SESSİZLİK HAKİM

Bu gün sabah saatlerinden 2 Türk sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları yakınlarından devriye atarken, 1 savaş gemisi ise Çavuş Adası yakınlarından hazır bulunduğu görüldü. Yunanistan tarafından ise 2 Yunan sahil güvenlik ekibi Kalalimnos Adası'nın yakınlarından Kardak nöbeti tutuyor. Sessizliğin hakim olduğu Kardak kayalıkları civarında balıkçıların avlanması ise dikkatlerden kaçmadı

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