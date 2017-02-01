01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi

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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir hastanın içeride bulunanları silahla rehin aldığı öğrenildi.
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğinde 2 yıldır tedavi gördüğü belirtilen bir polis memuru kendini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. 

DOKTORLARI REHİN ALDI İDDİASI

İstanbul'da bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Psikiyatri kliniğinde rehine krizi yaşanıyor. Klinikte tedavi gören bir hastanın saat 13.00 sularında içerideki doktorları rehin aldığı bilgisi verildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Hastalar ve sağlık personelinin dışarı çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan müzakereci polisin de kendini odaya kilitleyen kişiyi ikna etmek için görüşmeye başladığı bildiriliyor.

ÖZEL HAREKATÇILAR OLAY YERİNDE

Özel harekatçıların bölgeyi abluka altına aldığı öğrenilirken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve 'akrep' araçlarının da sevk edildiği belirtildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Cerrahpaşa hastanesi başhekimi açıklamasında "Tedavi gören polis. Elinde silah var. Rehine yok" dedi.

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