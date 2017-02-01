Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede çakıldı!

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare ve Mucize gibi filmleriyle dram ağırlıklı yapımlara imza atan Mahsun Kırmızıgül, Vezir Parmağı ile bu kez komedi yönü de olan bir yapıma imza attı.

GİŞEDE İLK ÜÇ GÜN RAKAMLARI ÇOK DÜŞÜK

Ancak, diğer filmlerine oranla Kırmızıgül'ün sinema seyiricisi sayısında düşüş yaşadı. Film, Box Office Turkey verilerine göre ilk üç günde 242 bin seyirciye ulaşabildi.

HENDEKÇİ TERÖRİSTLERE CESARET VERMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül, Güneydoğu'da bazı bölgelerde terör örgütü tarafından kazılan hendeklere, asker ve polislerimizin genç yaşında toprağa düşmesine tepki dahi göstermemiş, terörle mücadeleyi eleştirerek devletin Kürt çocuklarını katlettiğini ima etmiş ve büyük bir tepki toplamıştı.

İşte Mahsun'un, hendekler kazılırken, şehitler verilirken attığı iki tweet;