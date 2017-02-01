Uyuşturucu kullanımı ilkokul çağına kadar düştü!

Prof.Dr. Sözen, "9-10 yaş seviyesinde dahi ölümlerle karşılaşıyoruz. Yaş küçüldükçe bedenin de bu tip maddelere karşı olan tepkisi çok daha şiddetli olduğundan ölüm oranları çok daha fazla oluyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Şevki Sözen, Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118-E Konfederasyonu ve Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen organizasyonla, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde, ’madde bağımlılığı’ konulu seminer verdi. Prof.Dr. Sözen, özellikle sentetik uyuşturucu bonzainin ucuz fiyata temin edilebilmesi nedeniyle kullanım seviyesinin ilkokul çağına kadar düştüğünü anlatırken şöyle dedi:

"9-10 yaş seviyesinde dahi ölümlerle karşılaşıyoruz. Yaş küçüldükçe bedenin de bu tip maddelere karşı olan tepkisi çok daha şiddetli olduğundan ölüm oranları çok daha fazla oluyor. Ne yazık ki, bu uyuşturucular, küçük yaşta çocukları ciddi risk altına alan, ailelerin yaşam düzenini etkileyen ve ulusun geleceğini tehdit eden maddeler. Maalesef çocuklara da çok hızlı ve ucuz fiyatlara ulaşıyor. Gerçek maalesef görünenin çok daha fazlası ve çok daha acısı."

'BEYİN HÜCRELERİ ÇOK HIZLI ÖLÜYOR'

Prof.Dr. Şevki Sözen, ucuz fiyatlara ulaşılabilen uyuşturucuların daha ölümcül olduğunu ifade ederek, "Ucuz uyuşturucuların içerisinde fare zehri gibi beyne direk etki eden ve doğal olarak da beyin hücrelerini çok hızlı bir şekilde öldüren, kişide yaşamsal tehlike oluşturan maddeler var. Hem çok ucuza üretiliyor, hem sentetik olarak üretiliyor, hem de alınır alınmaz vücudun verdiği tepkiyle yaşamsal tehlike oluşturuyor" dedi.

'UYUŞTURUCU KULLANIMI 3-4 KAT ARTTI'

Uyuşturucu kullanımının bir yılda 3-4 kat artış gösterdiğini dile getiren Prof.Dr. Sözen, "Eğer herhangi bir çevrede bu sene 100 kişi uyuşturucu kullanıyorsa aradan geçen birkaç ay içerisinde bu sayı 3 ila 4 arasında çarpılarak artacaktır. Çünkü her bir kişi çevresindeki 3-4 kişiyi uyuşturucu kullanmaya alıştıracaktır. Eğer bunun önüne geçemezsek, herhangi bir tedbir alamazsak ve kullananları rehabilite edemezsek bir süre sonra katlanarak 1 yıl içerisinde sayı 3-4 kat artacaktır" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Şevki Sözen, uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaları değerlendirirken, "Türkiye, bu ciddi tehlikenin farkında. Ama mücadele konusunda yeni yeni önlemler alma yolunda ilerliyor. Diğer Avrupa ya da ABD gibi ülkelere baktığımızda Türkiye uyuşturucuyla biraz daha geç tanıştı. En azından gençlerin kullanımı adına daha geç tanıştı. O nedenle de önlem alma konusunda da biraz daha geriden geldi. Ancak, uyuşturucuya artık çok ucuza ulaşılması nedeniyle bu konuda mücadele daha da ciddileşti. Bunu yapmak zorunda. Çünkü bütün çocuklar, gençler bu maddenin tehdidi altında" dedi.

Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118-E Konfederasyonu Genel Yönetmeni Neslihan Keçeci de, toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, çocukların ve gençlerin uyuşturucudan uzak durmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Prof. Dr. Şevki Sözen’in verdiği seminere Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Özcan, Sosyal Hizmetler Müdürü Nergis Karaağaçlı, sivil toplum örgütü temsicileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.