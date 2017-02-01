15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan darbeciler, dün bir kez daha hakim karşısına çıkmıştı. Darbeciler, Yabancılar Polisi'nin 90 gün daha gözaltında kalmaları yönündeki kararına itiraz etti. Yunan mahkemesi bugün, darbecilerin tahliye talebini reddetti.
01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Yunanistan'dan darbeci askerler için yeni karar
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