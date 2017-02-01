01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti!

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Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti!
Geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı.
Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti! Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti! Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç.Dr. Semih Aktekin, geçen yıl KPSS kapsamında yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarını açıkladı.

ÖĞRETMEN ADAYLARI KENDİ ALANLARINDA BAŞARISIZ

Buna göre öğretmenliğe geçişte önemli sınavlardan biri olan ÖABT’de aday öğretmenlerin birçoğunun sınavlarda başarısız olduğu, 50 sorunun yarısını bile yapamadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; öğretmen adaylarının önemli bölümünün ciddi yetersizliğe sahip olduğu gözler önüne serildi.

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50 SORUDAN 9'UNA DOĞRU CEVAP

2016 ÖABT’de en başarısız olan adaylar, lise matematik öğretmenleri. Bu adaylar, alanlarıyla ilgili 50 sorudan ortalama 9’unu ancak doğru cevaplayabildi. En başarılı olanlar ise 50 sorudan ortalama 32’sini doğru yapan Türkçe öğretmenleri.

Eğitim camiasında çok tartışılacak bu sonuçlar üzerine gözler bu öğretmen adaylarının mezun olduğu 4 yıllık eğitim ve fen- edebiyat fakültelerine çevrildi. Çünkü adayların birçoğu bu okullardan mezun. Eğitim fakültelerinde programlar genellikle yüzde 50 alan bilgisi becerileri, yüzde 30 öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri, yüzde 20 genel kültür derslerini içeriyor. Bu oranlar ve ders saatleri öğretmenlik dallarına göre farklılık gösteriyor.

Devlet okullarında öğretmenlik yapabilmek için sınava girenlerin çoğu eğitim fakültesi veya fen edebiyat fakültesinde okuyup formasyon alanlardan oluşuyor.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ DAHA BAŞARILI

Sınavlarda fen edebiyat mezunlarına göre eğitim fakültelerinin daha başarılı olduğu belirtiliyor. Ancak, onların da başarısı düşük. Sınav soruları eğitim fakültesi müfredatından, yine bu fakültenin öğretim üyeleri tarafından oluşturuluyor.

Eğitimciler, lisans düzeyinde alınan derslerin içerik ve nitelik yönünden gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulunurken, “Şu an açıkta olan 1 milyon öğretmen adayının yarısı eğitim fakültesi çıkışlı değil. Bu noktada eğitim fakülteleri kadar, bu alanda öğretmen yetiştiren diğer fakültelerdeki eğitimin niteliği de göz önünde bulundurulmalı. Buradaki ders içeriklerine bakılmalı. Sadece eğitim fakültelerinin bu konuda başarısız olduğunu söylemek doğru olmaz” diyorlar.

HANGİ SINAVLARDAN GEÇİYORLAR

Öğretmen olabilmek için adaylar önce KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı’na giriyor. Tüm lisans mezunları devlet memuru olmak için bu sınavda başarılı olmak zorunda. Öğretmen adayı daha sonra Eğitim Bilimleri Sınavı’ndan geçiyor. Branş ayrımı olmaksızın bütün adaylara aynı sorular soruluyor. Ölçme değerlendirme, gelişim psikolojisi, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi gibi eğitim fakültesi müfredatına ait soruları adaylar yanıtlamak zorunda.

Adayların son girdiği sınav ise, ÖABT. Aslında 70’e yakın alan var. Ancak ÖSYM en çok talep gören branşlarla ilgili soru hazırlıyor. Sınav 17 branşta oluyor. Aday hangi branştan öğretmen olacaksa o alanda sınava giriyor. 50 sorunun 40’ı da branşla ilgili. Yani matematik öğretmenliği adayı matematikle, fizik öğretmeni de fizikle ilgili soruları yanıtlıyor. Her aday ayrıca ‘alan eğitimi’ diye nitelendirilen o alanın nasıl öğretileceğine yönelik yöntem tekniklerini içeren 10 soruyu da yanıtlamak zorunda.

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