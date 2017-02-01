01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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“Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları”na büyük ilgi

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Odunpazarı Müftülüğü’nce başlatılan “Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları” cemaat sayısını artırarak sürüyor.
“Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları”na büyük ilgi
“Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları”na büyük ilgi “Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları”na büyük ilgi “Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları”na büyük ilgi

Eskişehir’de Odunpazarı Müftlüğünce başlatılan “Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları” cemaat sayısı artarak devam ediyor.

“Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları” projesi kapsamında, iki haftada bir Pazar günleri Reşadiye Camiinde sabah namazında biraraya geliniyor.

Bu hafta sonu gerçekleşen programa Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek de katıldı. Müftü Gerek bir de konuşma yaptı. Gerek, cemaatten çocuklarını camilere daha çok getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır da, “Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları”nda cemaat sayısının arttığına işaret ederek, bu tür programların namaz vesilesiyle toplumsal kaynaşmayı artırdığını kaydetti.

Namazın ardından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Camiye gelen cemaate namaz çıkışı da sıcak çorba ikramı yapıldı.

Bu haftaki program çorbalarının bir hayırsever tarafından maliyetine  yapıldığı bildirildi.

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Sabah namazı çıkışı, soğuk havada sıcacık çorbayla karşılaşan vatandaşlar “Buz gibi havada ikram edilen sıcacık çorba, namaz vesilesiyle oluşan birlik beraberlikle çok daha lezzetli hale geliyor. Bu bulaşmaya vesile olan, bu ikramda katkısı olan herkesten Allah razı olsun” dediler. 

Habervaktim.com

 

 

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