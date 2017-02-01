01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Rusya açıkladı: Gözetliyoruz!

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Rusya açıkladı: Gözetliyoruz!
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO üyesi yedi ülke ve Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği "Deniz Kalkanı 2017" tatbikatını izlediklerini bildirdi.
Rusya açıkladı: Gözetliyoruz! Rusya açıkladı: Gözetliyoruz! Rusya açıkladı: Gözetliyoruz!

Şoygu, bakanlıkta üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, "Karadeniz'e çok sayıda askeri gemi girdi ve girmeye devam ediyor. Tüm bu hareketleri izliyoruz. Orada olan her şeyi görüyor ve kontrol ediyoruz." dedi.

Tatbikatın Rusya'nın güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam etmesini ümit ettiğini ifade eden Şoygu, aksi durumlara karşı hazır olduklarını vurguladı.

Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, ABD, Kanada, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin 800 askerin katılımı ile bugün başlayan "Deniz Kalkanı 2017" tatbikatı 10 gün devam edecek.

Karadeniz'de 80 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta 16 askeri gemi ile 10 uçak yer alıyor.

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