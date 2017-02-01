01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı!

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Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aziz Yıldırım’a 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası’nın ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açtığı ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı! Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı! Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı!

Hıncal Uluç’un köşesine taşıdığı haberde yazar, Aziz Yıldırım hakkında yazdığı geçmiş yazısının ihbar kabul edilerek soruşturma açıldığını ifade etti.

İşte Uluç’un o yazısı:

Dün sabah gazeteye gelir gelmez, Sabah Özel İstihbaratı’ndan arkadaşımız Nazif Karaman aradı beni..

“İstanbul Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan’ın talimatıyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma açıldı. Suç yeri Kadıköy olduğu için Dosya Anadolu Adliyesi’ne gönderildi” dedi.

Gelişme şöyle olmuş..

15 Ocak günü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçının ardından başta federasyon, hakemler, sonra rakipler, önüne geleni çok ağır şekilde tehdit, taraftarı tahrik eden bir konuşma ile dehşet saçmış, ben de 17 Ocak’ta “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı göreve” başlığı ile şöyle yazmıştım..

“6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası hâlâ yürürlükteyse Sayın İstanbul Başsavcısı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın Adana maçının arkasından yaptığı basın toplantısındaki sözleri hakkında soruşturma başlatarak lütfen görevinizi yapın..”

Başsavcılık, bu yazımı ihbar kabul ederek, ayni gün soruşturma açılması talimatı vermiş. Soruşturma açılmış. Dosya hazırlanmış, mahkemeye sunulmuş. Mahkeme suç yerinin Kadıköy olmasını dikkate alarak, dosyanın Anadolu Adliyesi’ne gönderilmesine karar vermiş. Şimdi, işlemler Kadıköy Adliyesi’nde olacak. Yani, dün yazdığımız “6222.. Savcılar Uyutsun Yasası” başlıklı yazımızda bir haksızlık yapmışız, savcılarımıza.. Onlar görevlerini anında yapmışlar.. 

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