Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele ettikten sonra geçen sezon 3. Lig’den düşen İstanbul temsilcisinin taraftarları, hafta sonu Erokspor’la deplasmanda oynayacakları maça topluca giderken belediye binasına saldırdı. Belediyeye tepki gösteren taraftarlar binaya meşaleler ve patlayıcı maddeler attı. Olaylar sırasında bina bahçesinde kimsenin olmaması sayesinde yaralanan olmadı.
Öte yandan maçı 2-0 yitiren Gaziosmanpaşaspor, liderlik koltuğundaki rakibinin 12 puan gerisine düşerek şampiyonluk umutlarını yitirdi.
01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
- PKK suikastçısı yakalandı!Adli Tıp'a FETÖ operasyonuAraç sahipleri dikkat! Zam geldiEmeklilerin beklediği imza tamamNetanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi!işte Güne Damga Vuran Manşetler"Cezayı hak ettim"Kardak'da sıcak dakikalar!ABD uçakları İdlib'de Kızılay binasını vurduİstanbul'da belediye binasına saldırı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:40 Güneş 08:08 Öğle 13:25 İkindi 16:03 Akşam 18:28 Yatsı 19:50
- 9°C Adana
- 2°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 0°C Amasya
- -4°C Ankara
- 13°C Antalya
- -2°C Artvin
- 12°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 86.614 0.37
- Altın: 146,080 -0.63
- Dolar: 3,7744 -0.20
- Euro: 4,0601 -0.54
İstanbul'da belediye binasına saldırı!
Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele ettikten sonra geçen sezon 3. Lig’den düşen İstanbul temsilcisinin taraftarları, hafta sonu Erokspor’la deplasmanda oynayacakları maça topluca giderken belediye binasına saldırdı. Belediyeye tepki gösteren taraftarlar binaya meşaleler ve patlayıcı maddeler attı. Olaylar sırasında bina bahçesinde kimsenin olmaması sayesinde yaralanan olmadı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK suikastçısı yakalandı!Eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK suikastçısı İstanbul'da yakalandı
Adli Tıp'a FETÖ operasyonuAdli Tıp'a düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3'ü doktor 7 kişi tutuklandı.
Kardak'da sıcak dakikalar!Türk Sahil Güvenlik Uçağı Kardak'ta alçak uçuş yapıyor. Bu gelişmenin ardından denizde iki ülkeye ait botlar arasında it dalaşı yaşandı.
ABD uçakları İdlib'de Kızılay binasını vurduABD'ye ait uçaklar, Suriye'nin İdlib şehrindeki Arap Kızılayı'nı vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
İstanbul'da belediye binasına saldırı!Gaziosmanpaşaspor’un taraftarları, takımlarına destek vermediğini öne sürdükleri Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin binasına meşale ve patlayıcı maddelerle saldırdı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede çakıldı!
- Binlerce Adanalı yollara düştü!
- Yasak sonrası Müslüman çocuğa kelepçe!
- Bu lezzeti tatmayan var mı?
- MHP'li başkandan Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
- El Bab'tan son fotoğraf!
- 'Mutsuz oldum boşandım' sözüne öyle bir cevap verdi ki..
- Bakan Tüfenkci'nin acı günü
- Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı
- Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü
- Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti
- Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.