01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Kardak'da sıcak dakikalar!

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Kardak'da sıcak dakikalar!
Türk Sahil Güvenlik Uçağı Kardak'ta alçak uçuş yapıyor. Bu gelişmenin ardından denizde iki ülkeye ait botlar arasında it dalaşı yaşandı.
Kardak'da sıcak dakikalar! Kardak'da sıcak dakikalar! Kardak'da sıcak dakikalar!

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın geçtiğimiz Pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik bugün farklı bir noktaya taşındı.
 
ALÇAK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 savaş gemisi ile 2 hücum botun sürekli nöbet tuttuğu Kardak kayalıklarında Yunan sahil güvenliğine ait bir bot da bekleyişini sürdürürken; saat 14.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, Kardak kayalıklarının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

YUNAN BOTU TÜRK KARASULARINA GİRDİ

Türk uçağının Kardak kayalıkların üzerinde 6 kez sorti yapmasının ardından Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularını ihlal etti. Bölgede bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 savaş gemisi ve 2 hücum bot tarafından kovalanan Yunan botu kendi sınırlarına çekildi. İki ülke sahil güvenlik güçleri arasında yaşanan it dalaşı yaklaşık 45 dakika sürdü. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

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