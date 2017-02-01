01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi!

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Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi!
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’ın duvar projesine destek vermesi nedeniyle Meksika’dan gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Rivlin özür dileyerek son verdi.
Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi! Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi! Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi!

Meksika sınırına inşa edeceği duvarı İsrail’in Mısır sınırına inşa ettiği duvarla kıyaslayan ABD Başkanı Donald Trump’a “Ben de duvar ördüm, çok başarılı oldu” diyerek destek veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun neden olduğu siyasi krizi çözmek için Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin devreye girdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’yu arayan Rivlin’in “Bu yanlış anlaşılmadan doğan tüm dargınlıklar nedeniyle pişmanlık duyuyorum. Ancak bunların sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu not düşmek önemli, sorunları arkamızda bırakacağımızdan eminim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Trump’ın açıklamalarına destek veren Netanyahu, “Ben de İsrail’in güney sınırına bir duvar inşa ettim. Bu, yasadışı göçü durdurdu. Büyük başarı. Çok iyi fikir” diye yazmıştı. Gelen tepkilerin ardından Netanyahu ‘Trump’ın haklılığını belirttiğini ancak Meksika’yı hedef almadığını’ söylese de Meksika Dışişleri Bakanlığı İsrail’den özür beklediklerini açıklamıştı.

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