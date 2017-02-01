01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı!

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Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı!
Çift yüzlü ineği gören görenleri şaşırtıyor. İnternete düşen kısa videoda ineğin iki yüzü var...
Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı! Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı! Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı!

Çift yüzlü inek görenleri şaşkına uğrattı. İnternete düşen videoda geviş getiren ineğin iki yüzü var. İnek kafasını sağa sola çevirirken iki yüzü de net bir şekilde görülüyor. Görüntü kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken video için herkes şaştık kaldık yorumunda bulundu...

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