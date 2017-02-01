01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi Araç sahipleri dikkat! Zam geldi Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.

Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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