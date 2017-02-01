01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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PKK'nın kirli oyunu! Halkın üzerine ateş açtılar

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Suriye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkarıp yandaşlarını yerleştiren terör örgütü PYD/YPG, durumu protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen halkın üzerine ateş açtı.
PKK'nın kirli oyunu! Halkın üzerine ateş açtılar
PKK'nın kirli oyunu! Halkın üzerine ateş açtılar PKK'nın kirli oyunu! Halkın üzerine ateş açtılar PKK'nın kirli oyunu! Halkın üzerine ateş açtılar

Suriye'nin kuzeyinde Arap kökenli halkı evlerinden çıkarıp yandaşlarını bu evlere yerleştiren terör örgütü PYD/YPG, durumu protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen halkın üzerine ateş açtı. Olayda 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. 

ARAPLARI ÇIKARIP YANDAŞLARINI YERLEŞTİRDİLER

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye’de Arap kökenli halkı evinden çıkarıp yerlerine Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden getirilen yandaşlarını yerleştirdi. Şırrin Eş Şimaliye köyü halkı da durumu protesto etmek maksadıyla gösteri düzenledi. PYD/YPG’li teröristler gösteri yapan halka ateş açtı. Olayda 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

DENGELER ALT ÜST

Olay sonrasında, ateş açan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu oldukları yönündeki asılsız haberlerin PYD/YPG tarafından bazı basın yayın organlarına servis edildiği ve buna benzer olayların bölgede son dönemde çok sık yaşanmaya başladığı bilgisi edinildi. Askeri kaynaklar, PYD/YPG’nin Arap köylülerini evlerinden, topraklarından çıkarttığını ve buralara kendisine müzahir grupları yerleştirdiğini, bu durumun da bölgedeki dengeleri alt üst ettiğini ve barışın yeniden tesis edilmesini büyük ölçüde baltaladığını belirtti.

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