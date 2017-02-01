AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Aktay, 'böyle bir konu gündeme gelmedi' dedi.

Kabina değişikliği iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.