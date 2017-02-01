01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Devletin zirvesinde sürpriz buluşma!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul ediyor.
Devletin zirvesinde sürpriz buluşma!
Devletin zirvesinde sürpriz buluşma! Devletin zirvesinde sürpriz buluşma! Devletin zirvesinde sürpriz buluşma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 19.30'da başladı.

Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.

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