Devletin zirvesinde sürpriz buluşma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 19.30'da başladı.
Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.
01 Şubat 2017 Çarşamba5 C.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul ediyor.
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